Россияне начали экономить на лекарствах. Об этом можно судить по данным выручки российских аптек. С начала 2021 года она снизилась на 12 процентов — до 331,6 миллиардов рублей, передает газета «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам группы аналитиков компании DSM Group, март по выручке оказался самым слабым. В прошлом месяце она упала на 26,1 процента год к году, до 118 миллиардов рублей.

Для наглядности, в марте минувшего года, когда было объявлено о пандемии и страна жила в жестком локдауне, спрос оказался ажиотажным. Аптеки продали лекарств на 159,8 миллиардов рублей. Тогда наблюдался рост более чем на 80 процентов.

«С начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств», — пояснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Гендиректор сети «Советские аптеки» Михаил Терехин также склонен связывать уменьшение продаж лекарственных средств с уменьшением востребованности противовирусных препаратов и лекарств на основе парацетамола, которые активно покупались в прошлом году.

Падение спроса на лекарства отчасти объясняется и тем, что в ходе пандемии россияне сделали немалые запасы лекарств и сейчас используют их, докупая по мере необходимости.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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