Низкие доходы населения в РФ несут серьезные риски для восстановления экономики

Сегодня, 21:09

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Низкие доходы населения в РФ несут серьезные риски для восстановления экономики

Главный экономист российской корпорации ВЭБ Андрей Клепач объяснил, что большую сложность для восстановления экономического роста представляют низкие доходы жителей России. Об этом сообщает «ПРАЙМ».

«Стоит отдать должное, что пакет мер, предпринятых правительством, привел к уменьшению спада реальных доходов населения. По последним данным, спад снизился на 2%», - объяснил эксперт.

При этом он напомнил, что спад доходов россиян наблюдается с 2014 года, а «накопленный социальный долг» в стране сохраняется. По мнению Клепача, для того чтобы решить сложившуюся проблему, власти должны принять крайне значительный социальный пакет.

«Чтобы заметно ускорить темпы роста экономики, следует принять пакет как в части пенсионных средств, так и в части реальных доходов жителей страны», - считает экономист.

При этом он добавил, что даже при учете снижения склонности к сбережению, что всегда наблюдается после кризиса, общий объем доходов населения очень ограничен.

Как сообщают эксперты Росстата, реальные доходы жителей России в 2020 году снизились примерно на 3,5%. Максимальное снижение за последние 10 лет было зафиксировано в 2016 году – на 4,5%. Несмотря на то, что в 2018 году наблюдался рост на 0,1%, а в 2019 году – на 1%, после 2020 года результат снова занял отрицательную позицию.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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