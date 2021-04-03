Bloomberg: Правительство обсуждает план восстановления экономики России, засев в «бункере»

Сегодня, 14:39

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Bloomberg: Правительство обсуждает план восстановления экономики России, засев в «бункере»

Российский Кабмин обсуждает план по восстановлению экономики после пандемии, сообщило агентство Bloomberg. К 21 апрелю, на которое запланировано послание президента России Владимира Путина, он должен быть полностью готов.

Отмечается, что российский лидер настаивает на возобновлении роста экономики посредством «всплеска расходов», поэтому правительству надлежит изыскать деньги для этого. 

Bloomberg допускает, что власти помогут вскрыть «кубышку» - ФНБ, а также решиться на повышение налогов, ослабление бюджетного правила либо же перебросить деньги с других проектов.

Новая правительственная программа, по всей видимости, будет составлена с учетом расходов на инфраструктуру для увеличения инвестиций и благосостояния, а также других льгот, которые могли компенсировать падение доходов населения.

Агентство делает акцент на высокой секретности обсуждения. Отмечается, что большая часть работы проходит в «высокотехнологичном подвальном помещении». Инсайдеры в шутку окрестили его «бункером». На входе в это помещение установлена система распознавания лиц.

Агентство полагает, что Кремль добивается восстановления экономики с учетом предстоящих думских выборов и ослабления поддержки «Единой России» населением на фоне падения доходов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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