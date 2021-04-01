Издание The Bell: Запасов сахара у РФ осталось на пару недель

Сегодня, 08:09

Анна Лисова

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Издание The Bell: Запасов сахара у РФ осталось на пару недель

Интернет-издание The Bell заявило о том, что в России серьезно сократились запасы сахара и с прошлой недели его не завозят в торговые сети. 

Эта информация, утверждается в публикации, была получена от источников в двух крупных торговых компаниях. Новосибирская сеть «Командор» объявила о том, что не может закупить сахар официально. 

Участники рынка сообщили, что производители удерживают продукцию на складах в надежде продать ее с государственной субсидии. Но она будет действовать исключительно в случае прямой поставки с завода, чего до сих пор на российском рынке не было. 

Все поставки сахара компании, занимающиеся розничной торговлей, организовывали через посредников. 

С учетом сложившейся ситуации, отмечают представители торговых сетей, запасов сахара у них осталось лишь на несколько недель. 

 

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