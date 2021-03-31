Ведущие банковские учреждения Российской Федерации могут стать глобальными организациями, которые полностью выкупят весь российский госдолг при новых его размещениях. Таким эффективным способом Россия может спастись от санкций западных стран, которые сейчас угрожают её государственному долгу.

В нынешнем году, в середине марта, у Министерства финансов РФ не получилось разместить очередные облигации федерального займа (ОФЗ). Негативная ситуация сложилась из-за высокой нестабильности отечественного рынка и чрезвычайно большой доходности. Такое положение существенно повлияло на ставку купона при размещениях.

В начале года доходность резко пошла в рост благодаря тому, что возникли широкомасштабные и массовые распродажи ОФЗ инвесторами-нерезидентами. Данные организации в огромных количествах выходили из госдолга России. Для их выхода появилось множество различных причин, таких, как возможное усиление санкций, снижающаяся стоимость нефти и резкое ослабление турецкой лиры.

Тем не менее, уже к концу месяца ведомство в полном объёме разметило сразу два новых выпуска ОФЗ: на 154,1 и 200,9 млрд рублей. Основными крупными приобретателями, глубоко уверены профессиональные финансовые аналитики Bloomberg, выступили крупные банковские учреждения Российской Федерации, у которых даже в нынешней ситуации сохранились весьма ощутимые запасы денежной ликвидности. Ранее компетентные СМИ сообщали, что Австралия и Канада ввели новые антироссийские санкции из-за Крымского моста.