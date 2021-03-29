Всемирный банк рассказал, что будет с экономикой России

Сегодня, 12:54

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Всемирный банк рассказал, что будет с экономикой России

Всемирный банк рассказал, что будет с российской экономикой.

Сделав масштабный анализ российской экономики, Всемирный банк посчитал, что в скором времени она должна восстановиться от последствий коронавирусной пандемии. Об этом сообщает издание «Лента», ссылаясь на доклад организации.

По мнению авторов исследования, Россия последние годы шла курсом сокращения долговой нагрузки, власти смягчали зависимость от цен на энергоресурсы, для этого на нефтегазовые сверхдоходы бюджета закупалась иностранная валюта, зачисляемая затем в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, власть старалась вовремя оказывать всестороннюю поддержку экономике: 4,5% ВВП от Минфина на стимулирующие меры и 4,25% ключевой ставки от Центробанка. К слову, последняя смогла продержаться вплоть до марта 2021 года.

По итогам этих усилий оказалось, что в прошлом году ВВП упал не так низко, как ожидалось - всего на 3,1% по сравнению с 2019 годом. 

Всемирный банк прогнозирует, что экономика России будет расти: на этот год прогноз - на 2,9%, на 2022-й - 3,2%, на 2023-й - на 2,5%.

Госдолг в этом году увеличится до 19,1% ВВП (до кризиса он составлял 14%), а инфляция - 4,3% (в прошлом году - 3,4%). При этом дефицит бюджета будет на уровне 1,8% ВВП. Эксперты не исключают, что уже в следующем году профицит составит 0,5% ВВП, а в 2023-м - 0,6%.

Специалисты заявили, что в регионах Европы и Центральной Азии, сильно зависящих от туризма и сферы услуг, экономика получит тяжелые последствия. Гораздо лучше дела будут обстоять там, где экономики ориентированы на производство.

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