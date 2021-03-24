Минимальная стоимость на сигареты будет введена в России с 1 апреля 2021 года

В Российской Федерации табак дешевле 107,78 рублей за одну пачку сигарет из 20 штук будет считаться противозаконным и нелегальным, а Федеральный закон о минимальной цене одной пачки сигарет вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Уже с апреля в России цена одной пачки табака начнет формироваться на базе акциза за 1000 штук сигарет, повышающего коэффициента 1,4 и ставки НДС. Как результат всех этих расчетов выходит, что на протяжении нынешнего года минимальная цена пачки сигарет уже будет составлять 107,78 рубля. Остальная масса всей табачной продукции, которая будет реализовываться по меньшей стоимости, будет считаться нелегальной.

Сейчас ведущие экономисты Российской Федерации глубоко уверены, что уже в 2022 году минимальная цена одной пачки сигарет должна вырасти до 111,98 рубля. Безусловное увеличение стоимости сигарет теперь входит в программу всеобщей борьбы с курением.

В 2020 г. одна пачка сигарет, состоящая из 20 штук, стоила в среднем 120 рублей. Больше 50% данной стоимости (64 рубля) затягивали акцизы и НДС. В нынешнем году стоимость 20 сигарет в среднем должна быть 140 рублей. Из них 77 рублей – это налоги.

Однако закупочная цена контрафактной сигаретной пачки может равняться и 30 рублям. Спекулянты затем реализовывают контрафакт по 50-60 рублей. Бороться с нелегальным табаком намерены с помощью цифровой маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждой пачке. Хотя рынок нелегального табака редко использует законные методы продажи.

А в это время в России предупреждают о росте ставок по кредитам. Все из-за решения Центробанка и инфляции.