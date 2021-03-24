Американский «монстр» хочет лишить Россию львиной доли заказов на мировом рынке оружия

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
Американский «монстр» хочет лишить Россию львиной доли заказов на мировом рынке оружия
Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что американский военно-промышленный «монстр» может лишить Россию ощутимой доли заказов на мировом оружейном рынке. По его словам, американцы круглосуточно работают над тем, чтобы реализовать свое вооружение в как можно больше стран, тем самым сместив Россию со второго места рейтинга продаж оружия. Об этом пишет «ФАН».

Аналитик Василий Дандыкин указал, что США намерены нивелировать авторитет России на мировом оружейном рынке, и один из главных секционных ударов пытается нанести по российскому военно-промышленному комплексу.

«Американцы очень обеспокоены тем фактом, что РФ продолжает наращивать свою военную мощь, и несмотря на все усилия Вашингтона, остается второй в рейтинге стран, которые реализуют свой оружейный товар на экспорт. Конечно же США это не устраивает, и не только с политической точки зрения, но и экономической», - прокомментировал эксперт.

Дандыкин спрогнозировал, что в перспективе США будут инициировать новые провокации с целью введения санкций против РФ, чтобы воспрепятствовать созданию и внедрению мощного российского оружия, аналогу которых нет во всем мире.

«Нападки на Россию со стороны Запада будут только увеличиваться. Причиной этому является наш технологический рывок. Россия сейчас обладает системами вооружения, которые превосходят западные образцы вооружения. Чего стоят только гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Я уверен, что западные СМИ еще не раз будут провоцировать информационные нападки против нас», - отметил эксперт.

Василий Дандыкин подчеркнул, что такая агрессия и беспокойство со стороны США лишь свидетельствуют о том, что Россия является очень высокотехнологической страной, которая «вставляет палки в колеса» западу.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американский «монстр» хочет лишить Россию львиной доли заказов на мировом рынке оружия

Сегодня, 09:09

Экономист Хестанов объяснил падение курса рубля двумя причинами

24-03-2021, 21:24

В Латвии увидели плюсы в потере российского транзита

17-03-2021, 22:14

В России пенсии в 2021 году повысят три раза

15-03-2021, 11:29

США грозит гиперинфляция из-за напечатанных долларов

8-03-2021, 12:19

В РФ предложили ввести новую выплату на детей

6-03-2021, 13:09

Автомобильные продажи резко подскочили в РФ в феврале

4-03-2021, 11:09

Эксперты предрекли биткоину роль мировой резервной валюты

1-03-2021, 19:54

Пенсионерам на Украине пообещали «впервые в истории» регулярные доплаты

28-02-2021, 20:14

Экономист Гринберг спрогнозировал новые пособия россиянам в сентябре

26-02-2021, 09:54

Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

25-02-2021, 20:19

Аналитик: Кризис в России к концу лета может усугубиться

23-02-2021, 15:54

Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов

22-02-2021, 19:24

Минфин РФ доработает проект новой добровольной пенсионной системы

21-02-2021, 23:04

Российских вкладчиков ожидает неприятный сюрприз

19-02-2021, 11:34

В РФ работодатели обязаны повысить зарплаты в феврале по Трудовому кодексу

17-02-2021, 15:04

Стоимость биткоина достигла $50 тысяч

16-02-2021, 17:54

В РФ сотовые операторы предложили хранить цифровые рубли на смартфонах

16-02-2021, 13:04

Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от коронавируса COVID-19

15-02-2021, 14:44

Депутат Госдумы Миронов предлагает повысить пенсии за счет богатых

14-02-2021, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров