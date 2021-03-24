Американский «монстр» хочет лишить Россию львиной доли заказов на мировом рынке оружия

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что американский военно-промышленный «монстр» может лишить Россию ощутимой доли заказов на мировом оружейном рынке. По его словам, американцы круглосуточно работают над тем, чтобы реализовать свое вооружение в как можно больше стран, тем самым сместив Россию со второго места рейтинга продаж оружия. Об этом пишет «ФАН».

Аналитик Василий Дандыкин указал, что США намерены нивелировать авторитет России на мировом оружейном рынке, и один из главных секционных ударов пытается нанести по российскому военно-промышленному комплексу.

«Американцы очень обеспокоены тем фактом, что РФ продолжает наращивать свою военную мощь, и несмотря на все усилия Вашингтона, остается второй в рейтинге стран, которые реализуют свой оружейный товар на экспорт. Конечно же США это не устраивает, и не только с политической точки зрения, но и экономической», - прокомментировал эксперт.

Дандыкин спрогнозировал, что в перспективе США будут инициировать новые провокации с целью введения санкций против РФ, чтобы воспрепятствовать созданию и внедрению мощного российского оружия, аналогу которых нет во всем мире.

«Нападки на Россию со стороны Запада будут только увеличиваться. Причиной этому является наш технологический рывок. Россия сейчас обладает системами вооружения, которые превосходят западные образцы вооружения. Чего стоят только гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Я уверен, что западные СМИ еще не раз будут провоцировать информационные нападки против нас», - отметил эксперт.

Василий Дандыкин подчеркнул, что такая агрессия и беспокойство со стороны США лишь свидетельствуют о том, что Россия является очень высокотехнологической страной, которая «вставляет палки в колеса» западу.