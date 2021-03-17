Экономист Хестанов объяснил падение курса рубля двумя причинами

Экономист объяснил падение курса рубля двумя причинами.

Экономист Сергей Хестанов объяснил, что на снижающийся курс рубля оказывают давление два основных фактора: антироссийские санкции, которые вводит Запад, и снижение цен на нефть. Об этом сообщает ИА Regnum.

«Тут две причины, они понятны и просты. Во-первых, это снижение цен на нефть, резкое и ощутимое в процентном соотношении. Традиционно рубль реагирует ослаблением на падение нефтяных цен. Второе — санкционная риторика», — говорит эксперт.

По его словам, даже если санкции еще не введены, но политики ЕС или США резко высказываются на их счет, многих инвесторов это пугает и они стремятся сократить свои вложения в Россию. Деньги, полученные от продажи их активов, идут на покупку валюты, и тем самым ослабляется рубль.