Экономист Хестанов объяснил падение курса рубля двумя причинами

Сегодня, 21:24

0

Image 16+
Экономист Хестанов объяснил падение курса рубля двумя причинами

Экономист объяснил падение курса рубля двумя причинами.

Экономист Сергей Хестанов объяснил, что на снижающийся курс рубля оказывают давление два основных фактора: антироссийские санкции, которые вводит Запад, и снижение цен на нефть. Об этом сообщает ИА Regnum.

«Тут две причины, они понятны и просты. Во-первых, это снижение цен на нефть, резкое и ощутимое в процентном соотношении. Традиционно рубль реагирует ослаблением на падение нефтяных цен. Второе — санкционная риторика», — говорит эксперт.

По его словам, даже если санкции еще не введены, но политики ЕС или США резко высказываются на их счет, многих инвесторов это пугает и они стремятся сократить свои вложения в Россию. Деньги, полученные от продажи их активов, идут на покупку валюты, и тем самым ослабляется рубль.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экономист Хестанов объяснил падение курса рубля двумя причинами

Сегодня, 21:24

В Латвии увидели плюсы в потере российского транзита

17-03-2021, 22:14

В России пенсии в 2021 году повысят три раза

15-03-2021, 11:29

США грозит гиперинфляция из-за напечатанных долларов

8-03-2021, 12:19

В РФ предложили ввести новую выплату на детей

6-03-2021, 13:09

Автомобильные продажи резко подскочили в РФ в феврале

4-03-2021, 11:09

Эксперты предрекли биткоину роль мировой резервной валюты

1-03-2021, 19:54

Пенсионерам на Украине пообещали «впервые в истории» регулярные доплаты

28-02-2021, 20:14

Экономист Гринберг спрогнозировал новые пособия россиянам в сентябре

26-02-2021, 09:54

Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

25-02-2021, 20:19

Аналитик: Кризис в России к концу лета может усугубиться

23-02-2021, 15:54

Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов

22-02-2021, 19:24

Минфин РФ доработает проект новой добровольной пенсионной системы

21-02-2021, 23:04

Российских вкладчиков ожидает неприятный сюрприз

19-02-2021, 11:34

В РФ работодатели обязаны повысить зарплаты в феврале по Трудовому кодексу

17-02-2021, 15:04

Стоимость биткоина достигла $50 тысяч

16-02-2021, 17:54

В РФ сотовые операторы предложили хранить цифровые рубли на смартфонах

16-02-2021, 13:04

Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от коронавируса COVID-19

15-02-2021, 14:44

Депутат Госдумы Миронов предлагает повысить пенсии за счет богатых

14-02-2021, 13:49

Пенсионеры смогут увеличить доходы от инвестирования своих накоплений

13-02-2021, 16:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров