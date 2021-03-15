В Латвии увидели плюсы в потере российского транзита

Вчера, 22:14

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В Латвии увидели плюсы в потере российского транзита
Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш

Латвийская сторона сообщила о положительных чертах в утрате российского транзита — по комментарию главы латвийского правительства Кришьяниса Кариньша, это поспособствует «оздоровлению экономики». Также политик указал, что за счет потери российского транзита можно также окончательно избавиться от «советской оккупации», передает «RuBaltic.Ru».

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Латвия определенно понесет некоторые убытки после утраты российского транзита, но и в этой ситуации можно найти позитивные стороны.

«Потеря российского транзита — это даже плюс, так как советское наследие в виде высокоразвитой транзитной отрасли мешает нам развиваться самостоятельно. Это самое транзитное мышление — покупать, продавать, везти, мы станем богатыми, — мы поэтому и не являемся богатыми. В качестве противодействия мы проведем реиндустриализацию, которая предоставит новые рабочие места и зарплаты для людей», - прокомментировал Кришьянис Кариньш.

При этом аналитики отметили, что глава латвийского правительства явно боится признаться, что государство утратило одну из ключевых отраслей экономики, что не может не повлиять на экономическую сферу Латвии.

«Конечно, у него нет выхода кроме как искать сомнительные позитивные стороны в создавшейся катастрофе. Если Латвия считает, что секрет ее экономического успеха кроется в обрыве всех связей с Россией, то ей остается только посочувствовать», - выразили мнение обозреватели.

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