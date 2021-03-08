В России пенсии в 2021 году повысят три раза

Увеличение пенсионных начислений в 2021 году может достигнуть трехкратного повышения— такую информацию предоставили в Пенсионном фонде России. Ближайшее повышение ожидается 1 апреля, когда для 3,9 миллионов граждан будут повышена ставка социальной пенсии, передает «Московский Комсомолец».

С 1 апреля 2021 года размер социальных пенсионных начислений будет увеличен на 2,6% — однако в Минтруде РФ указали, что изначально план повышения составлял увеличение размера соцпенсии на 3,4%. Второе повышение пенсии ожидается 1 августа, когда будет произведен перерасчет выплат работающим пенсионерам. Предполагается, что будет проведено повышение в рамках 3 пенсионных коэффициентов — в 2021 году стоимость 1 коэффициента равняется 98,8 рублям. Последнее повышение пенсий в 2021 году должно произойти 1 октября — в этот период будет увеличение выплат военнослужащим и приравненным к ним категориям россиян. Таким образом, пенсии военных пенсионеров должны вырасти на 3,7%.

Также в Пенсионном фонде России напомнили о том, что у них действует услуга помощи сбора недостающих документов для сокращения сроков назначения пенсии — правда воспользоваться такой помощью могут пока только застрахованные граждане. Известно, что Пенсионный фонд самостоятельно направляет нужные запросы работодателям, в архивные учреждения и компетентные органы других государств.