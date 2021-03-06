США грозит гиперинфляция из-за напечатанных долларов

Сегодня, 12:19

Анна Лисова

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США грозит гиперинфляция из-за напечатанных долларов

В США из-за дополнительного вливания в экономику долларов растет риск гиперинфляции. 

Печатный станок американские власти запустили, чтобы поддержать население и бизнес на фоне проблем, которые спровоцировала пандемия коронавируса. Теперь же ожидается реализация новых мер, которые вводит президент США Джо Байден. Общая сумма этого пакета оценивается в 2 трлн долларов, что серьезно повышает риск гиперинфляции, передает РИА Новости

По некоторым подсчетам, Федрезерв потратил на антикризисные меры больше девяти триллионов долларов. Эксперты отмечают, что это были деньги, которые попросту напечатали, что не может не влиять на экономическую ситуацию. ФРС даже пошла на то, чтобы изменить целевое значение и не поднимала ключевую ставку, пытаясь уйти от гиперинфляции. 

В США за последние 40 лет инфляция была довольно низкой. Наиболее ощутимо она проявилась в 1979-м и 1989-м — 13,29% и 12,52% соответственно. В 2020 году она была на уровне 1,4%, а на 2021 год прогнозируется на уровне 2,24%.

Стоит отметить, что гиперинфляцию экономисты трактуют по-разному. Так, некоторые говорят о гиперинфляции при росте цен на товары и услуги ежегодно на 1000%. Но при этом существует подход, при котором гиперинфляция определяется уже при годовом росте цен на товары и услуги на уровне 50%.

Что же касается нынешней ситуации в США, то эксперты отмечают ряд предпосылок для начала гиперинфляции. И наиболее серьезным является переизбыток денежной массы без надлежащего их обеспечения.

К тому же, не стоит упускать из виду ситуацию с отложенным спросом, когда при увеличении наличных на руках люди активнее скупают товары, что провоцирует их дефицит, и, как следствие, стимулирует рост цен. 

Но некоторые эксперты все же считают, что гиперинфляция США действительно не грозит. Все же доллар США остается одной из главных валют мира, и, по сути, он обеспечивается мировой экономикой. 

«Доллар — мировая резервная валюта, и потребляют ее во всем мире. Развивающимся странам, у которых есть перекосы в экономике — России, Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Нигерии, — в этом смысле сложнее», - подчеркнул президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. 

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