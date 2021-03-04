В РФ предложили ввести новую выплату на детей

Сегодня, 13:09

Ольга Громова

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В РФ предложили ввести новую выплату на детей

В России следует ввести новые выплаты на детей. Речь о россиянах, которые приняли решение оставить своих сыновей и дочек школьного возраста на домашнем обучении. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, передает «Парламентская газета».

Парламентарий пояснил, что в случае, если родители переводят своего ребенка на такой формат образования, они частично берут на себя функции государства. А это уже экономия, и немалая, для федерального бюджета.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — считает Смолин.

Главное, правильно продумать механизмы компенсации. Депутат добавил, что поправками не должна предусматриваться материальная поддержка родителей, которые занимаются семейным образованием.

Нынче вопрос о выплате компенсаций родителям - в компетенции регионов. В прошлом году только шесть регионов захотели помочь таким семьям, уточнил Смолин.

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