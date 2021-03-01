Автомобильные продажи резко подскочили в РФ в феврале

Возвращение динамики продаж на российском автомобильном рынке к допандемийным показателям состоялось в феврале 2021 года — такой вывод сделали автоэксперты. Если в первый месяц 2021 года рынок легковых и легких коммерческих ТС упал на 4,2 процента, то в феврале он вырос на 1%, информирует «Коммерсантъ».

Российские автодилеры отмечают резкое увеличение количества продаж в феврале 2021 года. Этому способствовало, в частности, сохранение по ряду марок дефицита на фоне продолжающегося роста цен — не исключено, что спрос стимулирует и боязнь снижения плана выпуска автомобилей из-за нехватки микросхем. Эксперты отметили, что рост рынка в 1% является хоть и символическим, но все же свидетельствует о возвращении позитивной динамики продаж. Примечательно, что российский рекордсмен в отечественном авторынке АвтоВАЗ уже предоставил данные о росте реализации Lada в феврале на 13,1%, то есть до 28,3 тыс. машин.

Эксперт Владимир Беспалов указал, что февраль традиционно считается специфическим периодом для авторынка, поскольку в этот месяц может произойти как сильный спад продаж, так и резкое увеличение динамики, что и наблюдалось в 2021 году.

«Стабильный спрос и трафик в автосалоны в феврале в большей степени связаны с сохранением дефицита. Нехватка в разной степени сохраняется по большинству брендов, в частности по Hyundai, Volkswagen, Audi, Jaguar Land Rover, Cadillac», - прокомментировал Владимир Беспалов.

Эксперт не исключает, что учащение визитов россиян в автосалоны связано и с новостями о дефиците полупроводниковых чипов для автопрома, который будет тормозить производство новых моделей авто.