Эксперты предрекли биткоину роль мировой резервной валюты

Вчера, 19:54

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Эксперты предрекли биткоину роль мировой резервной валюты

Финансисты компании Citi спрогнозировали, что биткоин станет мировой резервной валютой уже в ближайшие несколько месяцев, поскольку уже сейчас он часто используется как инвестиционный инструмент. Также эксперты отметили и рост интереса к криптовалюте со стороны государственных институтов и крупных компаний, что также говорит в пользу биткоина. 

«Биткоин в своей эволюции уже прошел тот переломный момент, который отделял его от превращения в общепризнанное средство платежа и инвестиционный инструмент. Сейчас он вполне сопоставим по распространению с мировыми резервными валютами, а некоторых из них превышает по надежности», — проинформировали аналитики. 

Несмотря на запрет КНР любой деятельности, связанной с добычей криптовалют до начала апреля 2021 года, биткоин продолжает не терять мировых позиций и через несколько месяцев может претендовать на роль предпочтительной валюты в сфере международной торговли. Такую программу инициирует, в частности, Илон Маск, который намерен в будущем перевести оплату автомобилей Tesla только на криптовалютную форму.

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