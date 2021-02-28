Эксперты предрекли биткоину роль мировой резервной валюты

Финансисты компании Citi спрогнозировали, что биткоин станет мировой резервной валютой уже в ближайшие несколько месяцев, поскольку уже сейчас он часто используется как инвестиционный инструмент. Также эксперты отметили и рост интереса к криптовалюте со стороны государственных институтов и крупных компаний, что также говорит в пользу биткоина.

«Биткоин в своей эволюции уже прошел тот переломный момент, который отделял его от превращения в общепризнанное средство платежа и инвестиционный инструмент. Сейчас он вполне сопоставим по распространению с мировыми резервными валютами, а некоторых из них превышает по надежности», — проинформировали аналитики.

Несмотря на запрет КНР любой деятельности, связанной с добычей криптовалют до начала апреля 2021 года, биткоин продолжает не терять мировых позиций и через несколько месяцев может претендовать на роль предпочтительной валюты в сфере международной торговли. Такую программу инициирует, в частности, Илон Маск, который намерен в будущем перевести оплату автомобилей Tesla только на криптовалютную форму.