Пенсионерам на Украине пообещали «впервые в истории» регулярные доплаты

Сегодня, 20:14

Ольга Громова

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Пенсионерам на Украине пообещали «впервые в истории» регулярные доплаты

Пенсионерам старше 75 лет власти «впервые в истории Украины» посулили постоянные доплаты к пенсиям. О них в своем субботнем отчете рассказал глава правительства страны Денис Шмыгаль, сообщают Vesti.ua.

«С октября нынешнего года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 гривен (1067,5 в рублях) для пенсионеров старше 75 лет», — объявил премьер.

Денис Шмыгаль также напомнил, что с первого марта в Украине будет проведена индексация пенсий. Они вырастут на 11 процентов и затронут почти 8 миллионов украинских пенсионеров. Минимальная сумма повышения - 100 гривен. Максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в Украине в результате мартовской индексации, - прибавка в 308 гривен (это порядка 800 русских рублей или 11 американских долларов).

Однако даже после индексации пенсии в Украине остаются мизерными. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, что по состоянию на январь этого года в Украине насчитывалось 11 млн 130 тыс. 954 пенсионера. Но только у 3 процентов из них пенсии более 10 тысяч гривен. Так, 3 538 судей в отставке получают по 67 961 гривен - это более чем десять минимальных зарплат в стране. Остальные же получают суммы, которых хватит только на продукты - оплата услуг ЖКХ уже проблема, так как после повышения тарифов пенсии большинства пенсионеров не хватит, чтобы заплатить по счетам.

«Остальные пенсионеры получают менее 5 тыс. гривен (13,2 тыс. рублей) в месяц, в том числе пенсии по инвалидности получают 1 млн 426 тыс. 553 человека — их средний размер 2 679 гривен», — уточнил Гончаров.

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