Экономист Гринберг спрогнозировал новые пособия россиянам в сентябре

В сентябре россиянам государство может выплатить новые пособия. Такой прогноз озвучил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он отметил, что с высокой долей вероятности можно ожидать выплату помощи гражданам перед выборами в Госдуму.

По его мнению, сейчас целесообразно хранить свои накопления в долларах. Но, конечно же, в одну валюту лучше вкладывать не все накопления. Он прогнозирует укрепление доллара и дальнейшее снижение курса рубля.

Гринберг отметил, что постепенно углеводородные источники заменят на декарбонизированные газы, в первую очередь на водород. Эти тенденции негативно отразятся на российской экономики, поскольку экспорт нефти остается одной из основных статей дохода бюджета страны.

Введенные санкции еще больше усугубят ситуацию и снижение курса рубля в 2021 году будет даже на фоне роста цен на нефть. И чтобы снизить нагрузку на граждан, может быть принято решение о введении дополнительных выплат гражданам из Фонда национального благосостояния.