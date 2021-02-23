Экономист Гринберг спрогнозировал новые пособия россиянам в сентябре

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

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Экономист Гринберг спрогнозировал новые пособия россиянам в сентябре
Экономист Руслан Гринберг

В сентябре россиянам государство может выплатить новые пособия. Такой прогноз озвучил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он отметил, что с высокой долей вероятности можно ожидать выплату помощи гражданам перед выборами в Госдуму. 

По его мнению, сейчас целесообразно хранить свои накопления в долларах. Но, конечно же, в одну валюту лучше вкладывать не все накопления. Он прогнозирует укрепление доллара и дальнейшее снижение курса рубля. 

Гринберг отметил, что постепенно углеводородные источники заменят на декарбонизированные газы, в первую очередь на водород. Эти тенденции негативно отразятся на российской экономики, поскольку экспорт нефти остается одной из основных статей дохода бюджета страны. 

Введенные санкции еще больше усугубят ситуацию и снижение курса рубля в 2021 году будет даже на фоне роста цен на нефть. И чтобы снизить нагрузку на граждан, может быть принято решение о введении дополнительных выплат гражданам из Фонда национального благосостояния. 

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