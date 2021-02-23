Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

Сегодня, 20:19

Ольга Громова

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Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

Основатель корпорации Microsoft и один из богатейших людей нашей планеты Билл Гейтс предостерегает инвесторов от покупки самой популярной криптовалюты мира - биткоина. Об этом сообщило деловое агентство Bloomberg.

Ранее СМИ сообщили, что из-за падения курса биткоина Илон Маск потерял на акциях «Тесла» 15 миллиардов долларов и перестал быть самым богатым человеком мира.

«Если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, необходимо быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать», — заявил Гейтс.

В то же время миллиардер переживает, что биткоин-мании поддаются и люди, которые не входят в число самых богатых людей мира.

Сам Билл Гейтс не очень верит в биткоин. Ранее он признался, что не только создавать криптовалюту (на это необходимо много энергии, что вредит экологии) не спешит, но и покупать тоже.

«У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — признался бизнесмен.

Ко всему курс популярнейшей криптовалюты достаточно волатильный, поэтому он не в состоянии предсказать, как он будет развиваться впредь.

20 февраля биткоин пробил отметку в 57 тысяч долларов. На данный момент он торгуется в пределах 50 тысяч. А ведь совсем недавно - в декабре минувшего года - его новым установленным историческим рекордом была отметка в 20 тысяч долларов. Некоторые эксперты прогнозируют, что биткоин вырастет до 200 тысяч долларов.

В целом же за последний год криптовалюта показала рост более чем в 400 процентов.

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