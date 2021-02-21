Аналитик: Кризис в России к концу лета может усугубиться

Сегодня, 15:54

Ольга Громова

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Аналитик: Кризис в России к концу лета может усугубиться
Экономист Вячеслав Зайченко

Экономические последствия пандемии, с которыми сталкиваемся сейчас, это лишь «цветочки». А «ягодки» могут подоспеть к концу лета. Об этом в интервью агентству «Красная весна» заявил специалист по производственным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

По его словам, «корона-кризис» после карантинных мер начал проявлять себя еще больше. И его проявления начинаются с пустых магазинов, где продавцы скучают в ожидании, и заканчиваются нехваткой топлива в регионах.

«Это только первые цветочки. Я опасаюсь, что к концу лета, как раз к федеральным выборам в Думу, проявится много системных проблем, к которым мы можем оказаться не готовы», — уверен Зайченко.

Ухудшение уровня жизни приводит к полной эмоциональной апатии. Однако россияне по старой привычке возмущения высказывают только на кухне, не забрасывают жалобами различные ведомства и министерства.

«У нас нет диалога, общество не высказывает свою позицию. У нас люди любят «бесплатную политику», политику неучастия», — подытожил Вячеслав Зайченко.

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