Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов

Сегодня, 19:24

Ольга Громова

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Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов

В понедельник днем, 22 февраля, самая популярная криптовалюта мира резко ускорила свое падение. В результате стоимость биткоина опустилась ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов.

По состоянию на 17.19 по Москве биткоин на бирже Binance стоил 49,5 тысяч долларов. За сутки он утратил 12,38 процента.

Согласно сведениям портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалюты более чем по двум десяткам бирж, в среднем биткоин подешевел на 13,45 процента - до 49,5 тысяч.

Максимальная планка, на которую он опускался, - 16 процентов (до 47,6 тысяч).

Напомним: вчера криптовалюта установила очередной исторический рекорд, пробив отметку в 58 тысяч «зеленых».

Что касается психологической отметки в 50 тысяч долларов, ее биткоин преодолел еще 16 февраля сего года.

Напомним: стремительный взлет этой криптовалюты начался еще в декабре минувшего года. Максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года, был пробит только 16.12.2020. С того самого времени криптовалюта успела превысить его почти втрое. Активный рост биткоина усилился еще больше на фоне сообщений о том, что компания Илона Маска Tesla инвестировала в биткоин сумму в 1,5 миллиарда долларов.

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