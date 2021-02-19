Минфин РФ доработает проект новой добровольной пенсионной системы

Проект новой добровольной пенсионной системы будет доработан Минфином в ближайшее время — об этом значится в плане законопроектной деятельности на 2021 год. До 15 декабря этого года в правительство должен быть подан на рассмотрение проект новой накопительной системы, который входит в реформу «негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства». Об этом пишет «URA.ru».

Примечательно, что конкретных деталей нового законопроекта Минфин так и не предоставил — вероятно, засекречивание реформы вызвано попыткой не настраивать заведомо россиян против данной инициативы. Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев указал, что пенсионные реформы, как правило, вызывают неодобрение со стороны граждан.

«Дата внесения законопроекта в Госдуму указана 15 декабря 2021 года — в аккурат после подведения итогов парламентских выборов. В связи с этим логично предположить, что в документ будут внесены какие-то спорные пункты, которые могут не понравиться населению», - указал эксперт.

Алексей Коренев добавил, что реформирование пенсионной системы в России уже слишком затянулось, и чтобы избежать недовольства граждан, Минфину однозначно придется доработать законопроект в кратчайшие сроки.

«Любые изменения внутри системы пенсионных гарантий должны быть максимально прозрачными. Минфин, скорее всего, продолжает искать варианты для сокращения государственных издержек, чем и объясняется оттягивание подачи законопроекта на рассмотрение парламентом», - подытожил Коренев.