Российских вкладчиков ожидает неприятный сюрприз

Российских вкладчиков под завесу 2021 года ждет неприятный сюрприз в виде нового налога с процентов по вкладам. О том, что таковой вводится, знают практически все жители страны. Однако многие могли не обратить внимание на «подводные камни», которые он с собой несет. Их описала газета «Коммерсант».

Новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов, начали действовать в РФ. Теперь в случае, если доход с депозитов превысит 42,5 тысячи рублей, он будет облагаться НДФЛ в размере 13 процентов.

При этом налогообложение будет применено не по одному счету в размере миллиона рублей - оно охватывает все доходы, которые получил вкладчик от счетов в банках, превышающих сумму, полученную от умножения 1 млн рублей на размер ключевой ставки (4,25%).

Проводя собственные подсчеты, следует учитывать как средства на вкладах, так и все счета, в том числе карточные и текущие, по которым начисляется процент на остаток более одного процента.

Доходами будут считаться и предоставление банком какой-либо бесплатной услуги при условии, что на карте клиента всегда остается неснижаемый остаток. Как правило, наиболее практикуемый вариант - бесплатное обслуживание счета при неснижаемом остатке 20-50 тысяч рублей.

В случае уменьшения суммы надо будет заплатить от 99 рублей в месяц за обслуживание карты. Эти неуплаченные средства тоже являются доходом, который должен быть учтен в целях налогообложения.