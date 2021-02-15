В РФ работодатели обязаны повысить зарплаты в феврале по Трудовому кодексу

Сегодня, 15:04

Анна Лисова

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В РФ работодатели обязаны повысить зарплаты в феврале по Трудовому кодексу

В феврале в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ всем работающим гражданам поднимут зарплаты. 

Трудовой кодекс РФ содержит статью о том, что ежегодно работодатели обязаны индексировать зарплаты работникам. Проводиться такая индексация должна не менее двух раз за год. Цель индексации – компенсировать рост потребительских цен. 

Индексация проводится в зависимости от уровня инфляции. В 2020 году она составила 4,9%. Поэтому февральская индексация зарплат должна быть не ниже этого уровня. 

Эксперты объясняют, что в случае, если работодатель не проведет индексацию, либо она будет ниже необходимого уровня, то ему придется уплатить штраф. Размер штрафа сейчас составляет от 5 до 10 тыс. рублей. 

Те работники, которые не получили индексацию зарплат, могут уведомить о нарушении ТК соответствующие органы. 

Стоит отметить, что в России теперь ежегодно будут индексироваться пенсии и социальные выплаты.  Соответствующая статья появилась в Конституции РФ. 

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