Стоимость биткоина достигла $50 тысяч

Сегодня, 17:54

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Стоимость биткоина достигла $50 тысяч

Самая популярная криптовалюта биткоин побил новый рекорд стоимости, на этот раз преодолев отметку в 50 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на CoinDesk.

К 9 часам по Москве биткоин уже подорожал до 49 000, при этом рост продолжился и цена перевалила за 50 000 долларов. Однако, недолго там продержавшись, криптовалюта начала снижаться в цене и через час курс откатился до 48,76 тыс. долларов.

В последние годы популярность криптовалют только росла. Как отметили в EADaily, накануне Tesla заявила об инвестиции средств в биткоины - порядка 1,5 млрд долларов и вместе с этим уже в скором времени намерена принимать эту криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию.

«На «заряде» от новости о покупке автомобилей Tesla за биткоин курс последнего вполне может «проехать» еще к отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней», — прокомментировал руководитель проектов АНО «Цифровые платформы» Владислав Обушинский.

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