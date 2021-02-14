В РФ сотовые операторы предложили хранить цифровые рубли на смартфонах

Сотовые операторы заинтересованы в создании кошельков на смартфонах для хранения цифровых рублей. Об этом корреспондентам газеты «Известия» рассказали в пресс-службах «Билайна» и «Мегафона». Для пользователей они, в первую очередь, будут означать удобство. Но и о существующих рисках забывать не стоит.

«Нас интересуют такие аспекты использования цифрового рубля, как ведение кошельков на Smart-устройствах, которое не предусмотрено в текущей версии концепции. А также возможность совершения платежных операций P2P без участия финансовых посредников, в том числе в офлайн-режиме», — проинформировали представителей этого СМИ в «Билайне».

Владельцы смартфонов смогут как хранить цифровую валюту, так и производить оплату, делать денежные переводы.

В компании «Мегафон» уточнили, что идентификатором для привязки валюты к кошельку может быть сервис «Мобильный ID». Также будет возможность записать криптоключи.

Глава «Элекснет» Игорь Антонов в свою очередь, указал на необходимость привязки кошелька не только к конкретному абонентскому номеру.

Нужна твердая уверенность в том, что конкретной SIMкой пользуется конкретный человек. А это значит, что операторам придется привязывать номера к реальным пользователям.