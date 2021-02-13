Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 14:44

Анна Лисова

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Выручка медлабораторий выросла на треть после начала вакцинации от коронавируса COVID-19

В России с начала массовой вакцинации от COVID-19 выручка медлабораторий существенно увеличилась. 

Так, во второй половине января и за начало февраля количество транзакций в сравнении с концом декабря и началом января увеличилось на треть. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ, передает «Коммерсантъ». 

С 18 января в России было совершено 73 тыс. транзакций по оплате услуг медлабораторий на сумму около 179 млн рублей. 

В 2020 году выручка российских медицинских лабораторий достигла 2,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Количество транзакций за минувший год увеличилось на 7%. 

Вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек отметил, что медицинские лаборатории со стартом массовой вакцинации начали предлагать актуальные услуги. Это в том числе и тестирование определения антител, сформировавшихся после вакцины. А поскольку данная услуга пользуется популярностью, то и выручка медлабораторий существенно увеличилась. 

Как считают эксперты, по мере увеличения темпов вакцинации медлаборатории будут зарабатывать еще больше. Но при достижении определенной доли привитого населения, будет достигнуто определенное плато, а к лету спрос на услуги медлабораторий снизится. 

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