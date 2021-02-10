Депутат Госдумы Миронов предлагает повысить пенсии за счет богатых

Сегодня, 13:49

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Депутат Госдумы Миронов предлагает повысить пенсии за счет богатых

Миронов предлагает повысить пенсии за счет богатых.

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов придумал несколько способов, с помощью которых можно было бы увеличить пенсии россиянам. В частности, одним из способом является корректировка бюджета и определение для богатых сограждан справедливых отчислений в Пенсионный фонд. 

Как объяснил депутат, сейчас госбюджет на соцвыплаты и пенсии  ежегодно выделяет ПФ в размере 3 трлн рублей, в то время, как требуется 8 триллионов. Большая часть россиян на эти выплаты из своих зарплат перечисляют 22%. Если доход выше 1,465 млн рублей в год, отчисления составляют всего 10%. 

Кроме того, депутат считает, что нелишним и даже необходимым будет убрать непрофильные расходы Пенсионного фонда.

Недавно стало  известно, что с февраля на 3,8% ожидается повышение пенсий инвалидам любых групп, а также ветеранам боевых действий. В связи с увеличением фиксированной страховой пенсии по старости до 6 044,48 рублей с февраля вырастут пенсии и у стариков за 80 лет.

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