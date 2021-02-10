Пенсионеры смогут увеличить доходы от инвестирования своих накоплений

Дополнительный источник дохода может появиться у россиян к пенсии. Речь идет о вложении своих накоплений.

Принятый десятого февраля законопроект позволит гражданам России вкладывать свои средства, которые находятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), в российские компании через Московскую биржу. При этом можно рассчитывать на более высокий процент, чем в банках.

Законодатель, как пишет ФАН , решил, что благодаря этому можно привлечь в отечественную экономику значительный объем средств. Кроме того, возможности НПФ будут значительно расширены, благодаря чему фонды смогут заработать больше денег для своих клиентов.

В соответствии с действующим законодательством, пенсия граждан 1966 года рождения и старше формируется из добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Однако для россиян, которые появились на свет в 1967 году и позже, пенсии должны формироваться по другому принципу. Они будут состоять из двух частей - накопительной и страховой. Работодатели должны отчислять за своих работников средства в государственные либо негосударственные пенсионные фонды.

Расчеты при этом довольно просты. Шесть процентов от зарплаты должны направляться на накопительную пенсию, а 16 - на страховую.

В 2014 году накопительная система была заморожена.

На текущий момент взносы работодателей в пенсионные фонды идут в страховую долю. Будущие пенсионеры получают баллы в зависимости от внесенных сумм.

Замороженная накопительная часть, которую часть россиян успела заработать посредством пенсионных фондов, должна будет приплюсована к страховой части пенсии.

Сегодня суммарный оборот НПФ оценен примерно в 4,5 трлн рублей. И эти средства не могут лежать «мертвым грузом».