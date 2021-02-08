Россияне после пандемии вернут в банки меньше половины снятой наличности

Россияне после пандемии вернут в банки около 40% от той суммы, которая была снята со счетов в период действия ограничений. Об этом рассказывает РБК , ссылаясь на прогнозы экспертов.

В Национальном рейтинговом агентстве изучили финансовую ситуацию в России в январе 2021 года. Исследование показало, что за первый месяц года оборот наличных сократился на 255 млрд рублей. При этом за месяц до этого приток наличных в оборот составил 502 млрд рублей.

В предыдущие несколько лет после новогодних праздников россияне возвращали в банки до 85% обналиченных сбережений. Но сейчас физлица, да и компании не торопятся с тем, чтобы увеличивать накопления на банковских счетах, а у многих попросту нет ресурсов для этого.

К тому же, низкие ставки по депозитам не дают дополнительного стимула для того, чтобы увеличивать накопления.

В 2021 году, уверены специалисты, деньги все же будут постепенно возвращаться в банки. Но приток не возместит объемы обналиченных сумм за минувший год. За минувший год физлица на бизнес сняли с депозитов около 2,8 трлн рублей, тогда как по прогнозам экспертов в 2021 году вернется на счета не более 1,1 трлн рублей, то есть, 39,3% от объема обналиченных средств.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева отмечает, что отток средств со счетов наблюдался и во время кризисов 2008 и 2014 гг. Но тогда были достаточно высокие ставки по депозитам, поэтому накопления в банках быстро вернулись на прежний уровень. В этот раз, прогнозирует Караваева, вряд ли ситуация будет развиваться по такому же сценарию.