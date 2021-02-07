Росавиация: вакцинация от коронавируса COVID-19 может помочь открыть международные полеты

Сегодня, 21:54

Анна Лисова

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Росавиация: вакцинация от коронавируса COVID-19 может помочь открыть международные полеты

Руководитель Росавиации Александр Нерадько предполагает, что вакцинация от коронавируса позволит россиянам путешествовать в другие страны. 

Он отметил в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации, что масштабное применение вакцины снизит заболевание в разных странах мира, что будет способствовать возобновлению международного авиасообщения, передает ТАСС.

Насколько успешно будет работать гражданская авиация в 2021 году, уверен Нерадько, зависит вот многом от эпидемиологической ситуации в мире. 

«Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения, все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», - сказал он.

Отметим, первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 создали в России. Это препарат «Спутник V», который создали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В России массовая вакцинация населения от коронавируса началась в конце 2020 года. 

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