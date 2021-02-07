Россиян предостерегают от покупки некоторых квартир на вторичном рынке

Сегодня, 21:54

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Россиян предостерегают от покупки некоторых квартир на вторичном рынке

Риелтор Евгений Ященков раскрыл опасность покупки квартир на вторичном рынке, поскольку такие объекты потенциально могут потерять свою ликвидность. Эксперт порекомендовал при приобретении такого жилья всегда анализировать инфраструктуру вокруг, а также обратить внимание на состояние подъезда и дома в целом, передает «ПРАЙМ».

Евгений Ященков отметил, что вторичное жилье по-прежнему пользуется большой популярностью среди россиян, так как это относительно недорогая недвижимость, и в отличие от новостроек, при покупке таких квартир не нужно ждать, чтобы владелец достроил объект. Однако при покупке вторичного жилья может скрываться много «подводных камней» — плохая инфраструктура, неблагополучные соседи или гнилые трубы в подвале дома.

«Всегда при приобретении вторичного жилья нужно обращать внимание на все мелочи. Если продавец показывает квартиру с очень хорошим ремонтом, но в доме с трещинами и плохими подъездами, это повод очень серьезно задуматься о целесообразности такой сделки», - прокомментировал риелтор.

Ященков подчеркнул, что иногда при продаже вторичного жилья возникают проблемы с прописанными в ней лицами, нарисовываются долги по ЖКХ, незаконная перепланировка и разные другие моменты, которые влияют на чистоту сделки.

«Занижение цен при покупке вторичного жилья — довольно частая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью, потому что за желанием поскорее сбыть недвижимость могут скрываться серьезные проблемы, связанные с конкретным объектом», - добавил Евгений Ященков.

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