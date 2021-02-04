Выручка банков за время пандемии выросла в 1,5 раза от переводов россиян

Сегодня, 11:14

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Выручка банков за время пандемии выросла в 1,5 раза от переводов россиян

Прибыль российских банков за время пандемии выросла в 1.5 раза только за счет постоянных денежных переводов клиентов. Доходы финансовых организаций смогли существенно увеличиться даже только за счет комиссий за перечисление средств со счета на счет, оплаты ЖКХ и других услуг, сообщает «Известия».

Несмотря на тотальное снижение уровня экономики в стране на фоне пандемии коронавируса, некоторые банки и финансовые организации смогли заработать — благодаря увеличению объемов денежных переводов физлиц. Согласно исследованию РСБУ, у 10 кредитных организаций рост выручки за 2020 год составил до 90%. Поскольку были введены карантинные ограничение, россияне массово начали осуществлять оплату ЖКХ онлайн, а также увеличили переводы средств с карту на карту.

Получить хорошую прибыль банкам удалось и за счет смены тарифов «Сбера» — даже с учетом ограничений операций в 100 тысяч рублей, прибыль банков все равно существенно возросла. Согласно подсчетам, в 2020 году Сбербанк заработал на комиссии онлайн-операций почти 71 млрд рублей, что на 48% больше в сравнении с 2019 годом. Такие организации, как ВТБ, «Альфа», Россельхозбанк, ГПБ и Росбанк таким же способом смогли увеличить прибыль от 45% до 87%. 

Только два банка из рейтинга 10 самых крупных — Московский кредитный банк (МКБ) и «Открытие», — не только не увеличили доход, но и сократили выручку от онлайн-переводов на 28% и 33% соответственно. Эксперты Росбанка спрогнозировали, что в дальнейшем спрос на онлайн-переводы и оплату ЖКХ будут только повышаться, что будет позитивно влиять на доходы банков.

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