Часть россиян с пенсией менее 20 тысяч рублей получит выплаты

Сегодня, 08:34

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Часть россиян с пенсией менее 20 тысяч рублей получит выплаты

Стало известно о том, что некоторые группы пенсионеров в России имеют право на дополнительные выплаты и льготы от государства. Об этом сообщает «PRIMPRESS».

Уточняется, что получить надбавки могут люди пенсионного возраста со званием «Ветеран труда». Мера поддержки при этом должна оказываться как на федеральном, так и на региональном уровне. При чем во втором случае помощь может быть гораздо существеннее.

Так, например, в Нижегородской области действует закон, согласно которому ветераны труда, пенсии которых не превышают 20 тысяч рублей, могут претендовать на ряд привилегий. Таким образом, пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 508 рублей, а также на получение скидки в 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Более того, раз в квартал им будет выплачиваться еще по 591 рублю. Эта сумма компенсирует расходы на покупку твердого топлива. Также ветераны труда имеют право на получение льготных путевок в реабилитационные центры или санатории.

Ранее представители Пенсионного фонда России Приморского края сообщили о том, что пенсионеры-инвалиды, которые пережили блокаду Ленинграда, должны получать 2 пенсии.

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