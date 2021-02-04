Минстрой планирует усилить контроль аренды жилья

В России планируется создание электронной базы для регистрации договоров об аренде. Платформа будет функционировать в объединении с Федеральной налоговой службой. Об этом сообщили в Министерстве строительства РФ.

Ведомство предложило усиление контроля над арендой недвижимости. Для этого планируется создание базы данных, в которой можно будет искать наиболее подходящие объекты, заключать надежные сделки, регистрировать договора, платить налоги.

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева рассказала, что те, кто сдает свое жилье, часто уклоняются от уплаты налогов. Предполагается разоблачение многих арендодателей в случае появления обязательной базы аренды недвижимости. За уклонение от пользования данной платформой будут начисляться штрафы.

По мнению председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева, в усилении контроля над рынком аренды нет необходимости. Специалист считает, что основной задачей является тщательный анализ вопроса о потребности в съеме жилья. Благодаря наличию такой информационной площадки можно проанализировать эту тему.