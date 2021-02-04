Российский металлолом хотят запретить продавать за границу

Российский металлолом могут запретить отправлять на экспорт. Об этом пишет издание «Ведомости », ссылаясь на первого замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Это ограничение, объясняют в правительстве, нацелено на то, чтобы сдержать рост цен на строительную арматуру и трубы, для производства которых и используется металлолом.

В 2020 году стоимость металлолома выросла на 71% и к началу 2021 года он уже продавался по цене в 488 долларов за тонну. За минувший год было экспортировано свыше 5 млн тонн металлолома из заготовленных 26,4 млн тонн.

Евтухов объяснил, что лом цветных и черных металлов был включен в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Это позволяет правительству в исключительных случаях временно ограничивать его экспортные поставки.

Как объяснили в Минпромторге, снижение сбора сырья стало одной из главных причин роста цен на металлолом. А сокращение добычи руды из-за пандемии коронавируса только усугубило ситуацию.