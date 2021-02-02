ЦБ России отметил рост обременения заемщиков при рефинансировании ипотеки

Банки России начали использовать схему рефинансирования ипотеки top up, из-за которой в 2007 году в Соединенных Штатах произошел ипотечный кризис. Ее смысл заключается в том, что гражданам РФ предлагают вместе с рефинансированием долга дополнительную сумму на ремонт и прочие расходы. Об этом сообщает «РБК».

Российские эксперты отметили, что данная схема особо часто стала использоваться отечественными банками в 2020 году. Согласно ей, сумма долга по ипотеке увеличивается в среднем на 5,6%. Таким образом, если человек рефинансирует миллион рублей, банк предлагает ему сверху еще 56 тысяч.

Центральный Банк РФ отмечает, что в начале 2020 года показатели достигали всего 3,8%. Также представители ЦБ напомнили, что именно схема top up привела США к ипотечному кризису. Однако они уверены, что России он пока не грозит.

Также финансовые аналитики отметили, что данный инструмент является крайне привлекательным для клиентов, поэтому они довольно часто берут дополнительные деньги при рефинансировании. Однако эксперты предупреждают россиян хорошо взвесить данное решение и понять, насколько оно для них действительно выгодно. Ведь из-за дополнительной суммы вырастает и сумма долга.

Представители Центробанка считают, что России пора отказываться от льготной ипотеки, так как ставка 6,5% в будущем может привести к излишним рискам.