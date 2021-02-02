Ученые предлагают перерабатывать одноразовые маски в материал для строительства дорог

Использованные одноразовые медицинские маски, которые стали массово использоваться в связи с пандемией коронавируса, несут серьезную проблему в плане утилизации. Отметим, что в сутки по всему миру в обороте находятся около 6,8 млрд медицинских масок. В прошлом году выпуск этой продукции в мире увеличился в сотни раз. Также стоит учесть, что одноразовую маску необходимо менять каждые два часа. Каждый день маски выбрасываются сотнями. Таким образом, возникает вопрос о том, куда девать маски, пишет hightech.fm .

Но, как оказалось, одноразовые маски можно перерабатывать в материалы для строительства дорог. Такой способ придумали ученые из Мельбурнского королевского технологического института (Австралия).

На один километр трассы с двумя полосами движения потребуется до 3-х миллионов масок. Это поможет предотвратить попадание 93 тонн отходов на свалку. Как показали проведенные расчеты, использование масок может придать дополнительную жесткость покрытию.