Ученые предлагают перерабатывать одноразовые маски в материал для строительства дорог

Вчера, 23:24

Александр Зуев

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Ученые предлагают перерабатывать одноразовые маски в материал для строительства дорог

Использованные  одноразовые медицинские маски, которые стали массово использоваться в связи с пандемией  коронавируса, несут серьезную проблему в плане утилизации. Отметим, что  в сутки по всему миру в обороте находятся около 6,8 млрд медицинских масок. В прошлом году выпуск этой продукции в мире увеличился в сотни раз. Также  стоит учесть, что одноразовую маску необходимо менять каждые два часа.  Каждый день маски выбрасываются  сотнями. Таким образом, возникает  вопрос о том, куда девать маски, пишет hightech.fm.

Но, как оказалось, одноразовые маски можно перерабатывать в материалы для строительства дорог. Такой способ придумали ученые из Мельбурнского королевского технологического института  (Австралия).

На один километр трассы с двумя полосами движения потребуется до  3-х миллионов масок. Это  поможет предотвратить попадание 93 тонн отходов на свалку. Как  показали проведенные расчеты, использование масок может придать дополнительную жесткость покрытию. 

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