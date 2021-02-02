Банки в России стали отказывать в ипотеке до 40% заемщиков

Сегодня, 09:04

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Банки в России стали отказывать в ипотеке до 40% заемщиков

Кредитные организации стали чаще отклонять запросы россиян в оформлении и предоставлении кредита, что стало следствием тенденции «снижения рисковых займов банками». Известно, что в ряде банков доля отрицательных решений по кредитам составила почти 40%, информирует «Бизнес журнал».

Ипотечный кредит теперь будет получить не так просто — банки массово стали «фильтровать» решения по одобрению ипотечного кредитования. По словам заведующего кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, это вызвано также и последствиями пандемии коронавируса.

«Из-за массового обращения россиян к ипотечному кредитованию, уже сейчас увеличиваются темпы прироста просроченных платежей. Если в 2020 году доля таких кредитов выросла на 11%, то в дальнейшем показатели просроченных платежей будут только расти. Естественно, что банки будут очень щепетильно относиться к предоставлению ипотечных кредитований, так как не хотят подвергаться существенным рискам», - прокомментировал эксперт.

Цыганов добавил, что в 2021 году доля отрицательных решений по оформлению ипотек может составлять от 15 до 40%, поскольку кредиторы стали тщательнее оценивать заемщиков с необеспеченными кредитами, и имеют в виду потенциальный рост объема «плохих» долгов.

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