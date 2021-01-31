Риски новых санкций могут ослабить российский рубль

Сегодня, 17:59

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Риски новых санкций могут ослабить российский рубль

Экономист, аналитик Анна Зайцева высказала свои прогнозы по поводу положения российской валюты. По ее мнению, рубль сегодня укрепляется, однако его положение неустойчиво в связи с факторами, способствовавшими снижению курса на прошлой неделе. Об этом сообщает «Российская газета».

«В сравнении с прошлой неделей сегодня на глобальных рынках спрос на рисковые активы восстанавливается. Также стабилизировались котировки нефти марки Brent. Теперь они превысили отметку в 55 долларов. Произошло это в связи с решением Саудовской Аравии сократить объемы добычи нефти на миллион баррелей в сутки на период февраль-март», - рассказывает эксперт.

Однако Зайцева акцентирует внимание на том, что укрепление рубля сегодня не вполне устойчиво, так как остался ряд факторов, который оказывает на него давление. В первую очередь это неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире. Несмотря на старт массовой вакцинации в большинстве государств, темпы ее распространения крайне малы. На данный момент привито не больше 5% населения Европы.

В связи с этими событиями замедляется и восстановление мировой экономики, что приводит к переоценке стоимости рисковых активов на глобальных рынках в сторону убыли.

Следующим фактором давления на российскую валюту является неопределенное положение по поводу переговоров с США. На прошлой неделе представители Республиканской партии предложили уменьшить объем фискальной поддержки, чтобы ускорить принятие законопроекта в Конгрессе.

Кроме этого аналитик напомнила, что с 15 января Министерство финансов России перешло к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила, в результате чего рубль утратил поддержку регуляторов.

Конечно же не стоит забывать о том, что отношения России с западными странами продолжают ухудшаться, что также может повлиять на резкие всплески волатильности курса рубля.

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