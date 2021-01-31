Юрист Баранов рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия

О том, кто в России может получать двойную пенсию, рассказал юрист Артем Баранов. Он объяснил, что существует ряд категорий граждан, которые могут оформить двойную пенсию, передает NEWS.ru .

Получить двойную пенсию в России может ветеран Великой Отечественной войны. Двойная пенсия также выплачивается военнослужащим, их родителям и вдовам в случае гибели близкого при прохождении службы. Она положена летчикам-испытателям, космонавтам, членам семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Также ее могут получать лица, получившие инвалидность из-за военной травмы.

Двойную пенсию выплачивают федеральным государственным гражданским служащим. На двойную пенсию могут рассчитывать и те, кто был награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Но стоит учитывать, что не во всех регионах оформляется двойная пенсия при первом обращении, поскольку это дополнительная нагрузка на бюджет. Поэтому за разъяснением лучше обратиться в свое отделение пенсионного фонда и составлять обращение эксперт рекомендовал в письменном виде.

«Представители власти любят трактовать закон в каждом отдельном регионе по-разному, вырабатывают некие свои обычаи применения правовых норм, да и просто неохотно «выдергивают» деньги из бюджета. К этому надо быть готовым», — заявил Баранов.