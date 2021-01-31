Юрист Баранов рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия

Сегодня, 15:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Юрист Баранов рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия

О том, кто в России может получать двойную пенсию, рассказал юрист Артем Баранов. Он объяснил, что существует ряд категорий граждан, которые могут оформить двойную пенсию, передает NEWS.ru.

Получить двойную пенсию в России может ветеран Великой Отечественной войны. Двойная пенсия также выплачивается военнослужащим, их родителям и вдовам в случае гибели близкого при прохождении службы. Она положена летчикам-испытателям, космонавтам, членам семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Также ее могут получать лица, получившие инвалидность из-за военной травмы.

Двойную пенсию выплачивают федеральным государственным гражданским служащим. На двойную пенсию могут рассчитывать и те, кто был награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Но стоит учитывать, что не во всех регионах оформляется двойная пенсия при первом обращении, поскольку это дополнительная нагрузка на бюджет. Поэтому за разъяснением лучше обратиться в свое отделение пенсионного фонда и составлять обращение эксперт рекомендовал в письменном виде.

«Представители власти любят трактовать закон в каждом отдельном регионе по-разному, вырабатывают некие свои обычаи применения правовых норм, да и просто неохотно «выдергивают» деньги из бюджета. К этому надо быть готовым», — заявил Баранов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Риски новых санкций могут ослабить российский рубль

Сегодня, 17:59

Юрист Баранов рассказал, кому из россиян положена двойная пенсия

Сегодня, 15:39

Новая категория россиян получит выплату почти в 70 тыс. рублей

Вчера, 19:19

В Подмосковье стартовал прием заявок на соципотеку

Вчера, 13:29

В РФ часть пенсионеров получит надбавку в 1,5 тысячи рублей

31-01-2021, 19:24

Новый закон об индексации пенсий позволит повысить уровень жизни

29-01-2021, 14:44

Потери инфраструктурных компаний из-за коронавируса в 2020 году составили 2 трлн рублей

28-01-2021, 15:24

Компания Disney приобрела права на показ российского сериала «Перевал Дятлова»

28-01-2021, 09:09

Банки «развели» россиян на 600 миллиардов рублей

27-01-2021, 20:04

Жители России начали активнее скупать валюту

27-01-2021, 17:49

С 1 февраля часть пенсионеров получат специальную выплату

27-01-2021, 12:44

Программу льготного автокредитования возобновили банки в России

26-01-2021, 23:44

В США признали угрозу краха доллара в 2021 году: валюта станет дешевле на 20%

26-01-2021, 09:54

Юрист Шурыга назвала способ получить повышенную пенсию в России

26-01-2021, 08:44

В России возобновят выдачу льготных кредитов на поддержку занятости

25-01-2021, 15:39

Названа формула расчета накоплений на новое авто в кризис

25-01-2021, 15:29

Экономист Любич раскрыл сценарий падения рубля до 100 за доллар

24-01-2021, 11:59

Эксперт назвал условие повышения пенсий в РФ

21-01-2021, 15:34

Евросоюз собрался ослабить международное влияние доллара

21-01-2021, 15:19

Ряд россиян сможет в 2021 году повысить свои зарплаты

18-01-2021, 07:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров