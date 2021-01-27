Новый закон об индексации пенсий позволит повысить уровень жизни

Россия буквально на глазах усиливает социальный вектор развития страны, сделав одним из приоритетов государственной политики поддержку незащищенных слоев населения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает повышение всех пенсий. Уже в 2021 году страховые пенсии неработающим пенсионерам могут вырасти на 6,1 процента. Зарплаты увеличатся не менее чем на 4,9 процента.

Повышение пенсий положительно скажется на общем уровне жизни в стране.

«Современная РФ имеет достаточный экономический и финансовый потенциал, и даже пока на фоне относительно стареющего населения есть все основания оперативно пересмотреть формулы начисления пенсий. Понятно, что одномоментно на 4-5 процентов размер пенсий вряд ли проиндексируют, но в течение года можно было ее поднять на 2-3 процента», — говорит Лобода.

Повышение уровня жизни населения, добавил специалист, во многом будет зависеть от политики сильного рубля.

Стабильность национальной валюты - это и есть сильная РФ с не снижающимся, а только повышающимся уровнем жизни пенсионеров.