Потери инфраструктурных компаний из-за коронавируса в 2020 году составили 2 трлн рублей

Сегодня, 15:24

Ольга Громова

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Потери инфраструктурных компаний из-за коронавируса в 2020 году составили 2 трлн рублей

Национальное рейтинговое агентство (НРА) подсчитало потери малого и среднего бизнеса в 2020 году. Согласно подсчетам, во втором и третьем квартале предприниматели недополучили более 2 триллионов рублей выручки, сообщает «Долг.рф».

Отмечается, что с июля по сентябрь потери бизнеса оказались более существенными, нежели в апреле-июне, в разгар ограничительных мероприятий.

В НРА заявили, что оборот юридических лиц из числа МСБ снизился на 2,8 триллиона рублей. И если экономика не восстановится, бизнес рискует потерять в обороте еще порядка одного триллиона рублей.

По оценке InfraOne Research, в 2020 году российские инфраструктурные компании лишились 1,93 триллиона рублей (12,8% годовой выручки). В этом исследовании также отмечается, что более половины потерь пришлось на период первой волны коронавируса.

Суммарные потери с октября по декабрь составили 388 миллиардов рублей. Январские потери в InfraOne оценили в 124 миллиарда рублей.

Наиболее пострадавшей, как передает «Коммерсант», оказалась транспортная инфраструктура. Она за год потеряла 1,27 триллиона рублей. При этом более половины потерь приходится на авиацию. Авиакомпании, в среднем, лишились 42-43 процентов годовой выручки. Их потери оценены в более чем 600 миллиардов, а потери аэропортов - в 113 миллиардов.

144,3 миллиарда недополучил железнодорожный транспорт.

В 2021 году, считают в InfraOne Research, потери инфраструктурного сектора во многом будут зависеть от темпов вакцинации и преодоления пандемии коронавируса в целом.

Согласно оптимистичному сценарию, спрос восстановится уже в октябре при условии, что к маю будут сняты все ограничения.

При консервативном сценарии пандемия затянется до конца ноября, а восстановление возможно не раньше второй половины 2022 года.

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