Банки «развели» россиян на 600 миллиардов рублей

В Госдуму внесен проект закона, который запрещает продавать неопытным инвесторам сложные финансовые продукты до начала тестирования их на понимание рисков. Ранее на проблему уже не единожды обращал внимание Центральный банк России.

Регулятором вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты оценены на сумму в 600 миллиардов рублей. При этом свыше 90 процентов продаж таких продуктов были обеспечены десятком российских банков.

Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова в интервью изданию «Блокнот» пояснила, что к сложным и рискованным инвестициям россияне начали прибегать, когда ушла уверенность в собственном экономическом благополучии. Пандемия оказала сильное влияние на экономику, а также на рынок труда. Страх за будущее, свое и своих детей, притупил чувство страха и самосохранения в моменте. Граждане погнались за быстрой наживой, которую, как они считают, могут получить в краткосрочной перспективе.

Бум на «мутные» вложения пришелся как раз на период всеобщей самоизоляции и карантина и длился еще несколько месяцев после него, отметила Колесникова.

Увы, основная масса таких инвесторов не имеет финансовой грамотности, поэтому в силу неопытности и невозможности спрогнозировать результаты вложений оказалась в проигрыше и потеряла свои деньги.

В общей сложности, это порядка 600 миллиардов рублей. При этом большая часть рискованных инвестиционных продуктов была продана гражданам именно банками.

«Проект закона, который рассмотрит Госдума России в марте, является хорошим инструментом, регулирующим рынок инвестиций. В первую очередь, этот закон будет служить заслоном для импульсивных граждан, верящих зачастую проходимцам и неопытным новичкам на рынке», - резюмировала эксперт.