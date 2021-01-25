С 1 февраля часть пенсионеров получат специальную выплату

Сегодня, 12:44

Ольга Громова

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С 1 февраля часть пенсионеров получат специальную выплату

С первого февраля текущего года отдельные категории пенсионеров в России могут рассчитывать на новую денежную прибавку к пенсии. Речь о летчиках и работниках угольной промышленности в прошлом.

На сайте Пенсионного фонда России сообщается, что этим категориям россиян будет установлен размер надбавки, которая будет добавлена к пенсии в течение трех следующих месяцев. С первого мая размер этой надбавки будет пересмотрен еще раз.

Заметим, что в стране размер доплаты пенсионерам - бывшим шахтерам и летчикам - пересматривается ежеквартально. Выплачивается она из средств работодателей, которые поступили в ПФР.

При этом доплаты в данном случае означают не только повышение пенсионных выплат. Иногда после пересчета размер надбавок может уменьшатся.

Помимо этого, итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и количества пенсионных коэффициентов, отмечается на сайте пенсионного ведомства.

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