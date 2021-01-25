Жители России начали активнее скупать валюту

В России население в конце 2020 года стало активнее закупать валюту.

По итогам ноября-декабря общий объем конвертаций достиг 4,7 млрд долларов, сообщает издание «Известия ».

Комментируя такую динамику, эксперты отмечают, что рост объемов закупленной валюты связан с несколькими причинами. В частности, у населения падает доверие к рублю. Поспособствовало росту закупки валюты и то, что у населения выросли доходы, поэтому появилась возможность закупать валюту. К тому же низкие рублевые ставки тоже стали причиной того, что валюта стала пользоваться большим спросом.

Закупая валюту, население стремится сохранить накопления в случае новых санкций, которые могут обрушить рубль.

Экономисты отмечают, что рост спроса на валюту – это сигнал того, что выросли доходы граждан. И это хорошая тенденция.

Стоит отметить, что немало западных экспертов ожидают снижение доллара к концу 2021 года. В частности, бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч прогнозирует падение доллара на 35% в течение последующих 12 месяцев. Этому, по его словам, будет способствовать рост дефицита на платежном балансе США, укрепление евро и бездействие ФРС.