В США признали угрозу краха доллара в 2021 году: валюта станет дешевле на 20%

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

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В США признали угрозу краха доллара в 2021 году: валюта станет дешевле на 20%

До конца года доллар может подешеветь на 15-20%.

Такой прогноз озвучил аналитик «Broad Dollar Index» Стивен Роуч. Его прогноз касательно ситуации в американской экономике опубликовало издание «Die Welt», пишет портал ИноСМИ

По мнению эксперта, доллар может лишиться статуса главной резервной валюты мира. Негативно на курс доллара может повлиять вторая эпидемия коронавируса в стране, а также политика демократов. 

Президент США Джо Байден уже сообщил, что в 2021 году намерен расширить финансирование антикризисной программы поддержки экономики страны. Дополнительное финансирование выплат населению, введенных из-за пандемии, и повышение пособий по безработице могут стать причинами снижения курса доллара. 

За 2020 год власти США выделили на восстановление экономики свыше 2 трлн долларов. И это почти в два раза больше, чем поддержка экономики для преодоления кризиса 2009 года. 

На реализацию столь масштабных программ поддержки денег у США нет. Поэтому их финансирование будет осуществляться в долг. В 2020 году дефицит бюджета США уже достигал 15% ВВП страны, а его дальнейшее увеличение спровоцирует снижение доллара, уверен эксперт. 

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