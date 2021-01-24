В США признали угрозу краха доллара в 2021 году: валюта станет дешевле на 20%

До конца года доллар может подешеветь на 15-20%.

Такой прогноз озвучил аналитик «Broad Dollar Index» Стивен Роуч. Его прогноз касательно ситуации в американской экономике опубликовало издание «Die Welt», пишет портал ИноСМИ .

По мнению эксперта, доллар может лишиться статуса главной резервной валюты мира. Негативно на курс доллара может повлиять вторая эпидемия коронавируса в стране, а также политика демократов.

Президент США Джо Байден уже сообщил, что в 2021 году намерен расширить финансирование антикризисной программы поддержки экономики страны. Дополнительное финансирование выплат населению, введенных из-за пандемии, и повышение пособий по безработице могут стать причинами снижения курса доллара.

За 2020 год власти США выделили на восстановление экономики свыше 2 трлн долларов. И это почти в два раза больше, чем поддержка экономики для преодоления кризиса 2009 года.

На реализацию столь масштабных программ поддержки денег у США нет. Поэтому их финансирование будет осуществляться в долг. В 2020 году дефицит бюджета США уже достигал 15% ВВП страны, а его дальнейшее увеличение спровоцирует снижение доллара, уверен эксперт.