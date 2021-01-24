Юрист Шурыга назвала способ получить повышенную пенсию в России

Юрист из России Любовь Шурыга рассказала гражданам страны о способе получения повышенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, специалист рассказала, что на повышенную пенсию могут претендовать граждане, которые проходят военную или гражданскую службу, а также те, кто заранее самостоятельно накопил часть средств. Шурыга отметила, что лимит на максимальный размер зарплаты, который сможет повлиять на будущую пенсию, в 2021 году должен составлять 110 тысяч рублей. По сути, если заработная плата будет выше данной суммы, все «лишние» остатки как бы растворяются и не оказывают влияния на будущую пенсию.

«Самый оптимальный вариант – это заранее создавать накопления, чтобы обеспечивать себя пенсией», - заключила юрист.

Также Шурыга добавила, что в случае получения максимальных ежегодных пенсионных баллов, человек может рассчитывать на выплаты размером в 40 тысяч рублей. Однако самым эффективным способом обеспечить себе «приличную» пенсию остается гражданская или военная служба.

Ранее глава Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, как в 2021 году получать пенсию больше 30 тысяч рублей. Претендовать на нее смогут россияне, которые вплоть до 2019 года получали пенсию, превышающую 25 тысяч рублей.