Программу льготного автокредитования возобновили банки в России

На официальном портале кабинета министров России сообщили о продлении срока программы льготного кредитования автомобилей до 2023 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Таким образом, россияне получили возможность приобрести авто отечественной сборки стоимостью до 1,5 миллиона рублей по государственной льготе в размере 10% до 150 тысяч рублей и 25% до 375 тысяч рублей.

В источнике уточняется, что под условия государственных программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» попали такие российские производители, как УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и другие), Lada (4?4, Granta, Largus, XRay, Niva и Vesta) и ГАЗель. Также скидка распространяется и на зарубежные компании: Renault, Chevrolet, Kia, Hyundai и Datsun.

Также сообщается, что размер выгоды при покупке автомобиля остается таким же, каким был в 2020 году. Жители Дальнего Востока получают скидку в 25%, а жители других регионов – 10%.

Отметим, что для попадания в одну из государственных программ необходимо соответствовать определенным условиям. Так, под «Первый автомобиль» попадают водители, которые при имеющемся водительском удостоверении ни разу не приобретали машину. А программа «Семейный автомобиль» действует для тех, у кого имеется хотя бы один ребенок.