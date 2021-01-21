В России возобновят выдачу льготных кредитов на поддержку занятости

Сегодня, 15:39

Александр Зуев

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В России возобновят выдачу льготных кредитов на поддержку занятости

Правительство России обсуждает возможность возобновления льготной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Как известно, программа направлена на сохранение численности персонала. Эти кредиты будут аналогичны ФОТ 2.0, которая действовала до 1 ноября 2020 года. Ранее займы предоставлялись предприятиям малого и среднего бизнеса отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Эти кредиты можно направить на выплату зарплаты сотрудникам, а также рефинансирование либо погашение беспроцентного зарплатного займа. Тогда сумма задолженности списывалась, если предприятия сохраняли численность сотрудников на уровне 90% от количества на 1 июня минувшего года.

Если же число работников сохранялось на 80–90%, то компании удавалось списать половину займа. В противном случае кредит нужно было выплатить в полном объеме и по банковской ставке. По данным, предоставленным главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, в период с 1 июня до 1 ноября около 226 тыс. компаний получили возможность получить льготный кредит. Общая сумма займов составила более 400 млрд рублей. Это помогло поддержать около 5,5 млн рабочих мест. Добавим, что еще в декабре уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил Владимира Путина снизить порог до 80%. Как он сообщил, предприниматели не могут контролировать все процессы, влияющие на занятость.

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