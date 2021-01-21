Названа формула расчета накоплений на новое авто в кризис

Советы по эффективному накоплению средств на авто в условиях послепандемийного финансового кризиса озвучили эксперты. По словам доцента РЭУ им. Плеханова и экономиста Владимира Колмакова, накопить 1 миллион рублей за 2 года вполне реально — для этого необходимо лишь четко прописать финансовый план, передает «News.ru».

Владимир Колмаков отметил, что для приобретения нового авто бюджетного сегмента потребуется около 1 миллиона рублей, но если собирать деньги в течение 2 лет, нужно добавить сверх этой суммы около 200 тысяч рублей, так как цена на авто может возрасти.

«Делим полученную сумму на 24 месяца и получаем результат. Именно столько нужно отправлять в копилку ежемесячно, чтобы достигнуть желаемой цели. Если такая сумма не ударит по семейному бюджету и является вполне трудоподъемной —это значит, что через 2 месяца вы можете стать обладателем собственного авто. Однако если полученная сумма никак не вписывается в бюджет, даже при условии сокращения каких-то статей расхода, значит требуется рассмотреть вариант автокредита», - прокомментировал эксперт.

Профессор Академии госслужбы при президенте РФ Петр Коловангин отметил, что прежде чем приобрести авто, надо четко прописать, для каких конкретно целей нужен личный транспорт. Если целесообразность не оптимальна, значит не стоит влезать в кредиты и покупать дорогое авто — можно будет обойтись и недорогим транспортом из бюджетного сегмента.

«Учитывайте и состояние дорог, по которым предполагаете ездить. Глупо приобретать спорткар для сельских дорог», - добавил эксперт.